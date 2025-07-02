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В Конгрессе просят Трампа о срочном брифинге по приостановке помощи Украине

Новости — Среда, 2 июля 2025, 20:33 — Мария Емец

Один из республиканцев в Конгрессе призвал президента США Дональда Трампа провести срочный брифинг для Конгресса по ситуации с поставками помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", обращение к Трампу направил конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.

Фитцпатрик заявил, что обеспокоен новостями о том, что США приостановили поставки Украине уже согласованной помощи в ситуации, когда РФ продолжает летнюю наступательную кампанию и усилила воздушные удары по тылу.

"Хотя США нужно усиливать нашу оборонно-промышленную базу внутри страны, мы должны и обязаны в то же время оказывать критически необходимую помощь нашим союзникам, защищающим свою свободу от варварского вторжения диктаторов. Не делать и того, и другого – неприемлемо", – пишет Фитцпатрик.

Он подчеркнул, что Украина борется не только за свою свободу, но и за весь демократический мир.

"Сейчас решающий момент: на храбрость Украины нужно и дальше отвечать действиями, и США должны сохранить лидерскую роль... В защите свободы не может быть полумер", – подчеркивает республиканец.

"С уважением прошу о срочном брифинге Белого дома и Министерства обороны относительно последних пересмотров Пентагоном наших запасов оружия и боеприпасов, а также решения о приостановке критически необходимой и спасительной военной помощи Украине", – заключает Фитцпатрик.

Как известно, 1-2 июля в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

В Минобороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи. 

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочем уровне" выясняет с США детали относительно поставки военной помощи после сообщений о приостановке поставок.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации США заботиться в первую очередь о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.

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