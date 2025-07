В Конгрессе просят Трампа о срочном брифинге по приостановке помощи Украине

Один из республиканцев в Конгрессе призвал президента США Дональда Трампа провести срочный брифинг для Конгресса по ситуации с поставками помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", обращение к Трампу направил конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.

Фитцпатрик заявил, что обеспокоен новостями о том, что США приостановили поставки Украине уже согласованной помощи в ситуации, когда РФ продолжает летнюю наступательную кампанию и усилила воздушные удары по тылу.

Today, I called on the President to address my serious concern regarding reports the United States is withholding critical defense material pledged to Ukraine. This comes as Russia launches the largest aerial assault since the war began, firing over 500 weapons at civilian… pic.twitter.com/H9X9gELbOc