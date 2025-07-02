В Конгрессе просят Трампа о срочном брифинге по приостановке помощи Украине

Один из республиканцев в Конгрессе призвал президента США Дональда Трампа провести срочный брифинг для Конгресса по ситуации с поставками помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", обращение к Трампу направил конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.

Фитцпатрик заявил, что обеспокоен новостями о том, что США приостановили поставки Украине уже согласованной помощи в ситуации, когда РФ продолжает летнюю наступательную кампанию и усилила воздушные удары по тылу.

Today, I called on the President to address my serious concern regarding reports the United States is withholding critical defense material pledged to Ukraine. This comes as Russia launches the largest aerial assault since the war began, firing over 500 weapons at civilian… pic.twitter.com/H9X9gELbOc – Rep. Brian Fitzpatrick 🇺🇸 (@RepBrianFitz) July 2, 2025

"Хотя США нужно усиливать нашу оборонно-промышленную базу внутри страны, мы должны и обязаны в то же время оказывать критически необходимую помощь нашим союзникам, защищающим свою свободу от варварского вторжения диктаторов. Не делать и того, и другого – неприемлемо", – пишет Фитцпатрик.

Он подчеркнул, что Украина борется не только за свою свободу, но и за весь демократический мир.

"Сейчас решающий момент: на храбрость Украины нужно и дальше отвечать действиями, и США должны сохранить лидерскую роль... В защите свободы не может быть полумер", – подчеркивает республиканец.

"С уважением прошу о срочном брифинге Белого дома и Министерства обороны относительно последних пересмотров Пентагоном наших запасов оружия и боеприпасов, а также решения о приостановке критически необходимой и спасительной военной помощи Украине", – заключает Фитцпатрик.

Как известно, 1-2 июля в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

В Минобороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочем уровне" выясняет с США детали относительно поставки военной помощи после сообщений о приостановке поставок.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации США заботиться в первую очередь о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.