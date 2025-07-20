Глава МЗС Німеччини розповів, як Мерц вплинув на позицію США щодо Путіна

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що канцлер Фрідріх Мерц відіграв велику роль у зміні позиції президента США Дональда Трампа щодо правителя Росії Владіміра Путіна.

Таку думку він висловив у інтерв’ю виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

У Вадефуля поцікавились, яку роль відіграв Фрідріх Мерц у тому, що президент США змінив свою позицію щодо Путіна.

"Фрідріх Мерц відіграв у цьому велику роль, тому що з самого початку чітко дав зрозуміти, що підтримує Україну", – відповів на це німецький міністр.

Він підкреслив, що Мерц наголосив на цьому, коли був в Овальному кабінеті, і також продовжував наголошувати на цій позиції під час особистих переговорів на саміті G7.

"Фрідріх Мерц зателефонував Дональду Трампу і сказав, що зараз потрібна допомога США. Ми можемо радіти, що канцлер Німеччини налагодив такі розумні стосунки з президентом США і що голос Німеччини знову чують у Вашингтоні", – зазначив німецький міністр закордонних справ.

Нагадаємо, 14 липня президент Трамп пригрозив масштабними "вторинними тарифами", якщо Владімір Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

Він також пообіцяв більше зброї для України – зокрема, ракет і боєприпасів.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.