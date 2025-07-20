Ведмедиця, яка вбила бігуна в Італії, житиме у притулку в Німеччині

Самка бурого ведмедя, яка вбила бігуна в італійських Альпах у 2023 році, прибула до Німеччини та наразі відпочиває в притулку, де вона має залишитися мешкати.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.

Ведмедицю, відому як JJ4 або Гая, перевезли до спеціального високозахищеного вольєра в Альтернативному парку вовків і ведмедів у Шварцвальді на південному заході Німеччини.

У супроводі команди працівників парку Гая прибула до Німеччини о 6:00 ранку за місцевим часом. За словами співробітників, подорож з Італії пройшла добре: "Про неї дбають, вона поїла і поводиться спокійно".

Спочатку ведмедиця відпочивала в клітці, в якій її перевезли. Протягом ранку вона мала залишити її, щоб дослідити територію, де тепер житиме.

Ведмедиця напала і вбила бігуна на популярній гірській стежці в італійському регіоні Тренто-Альто-Адідже у квітні 2023 року.

Після цього тварину спіймали та помістили до вольєра неподалік міста Тренто. Президент регіону Мауріціо Фугатті віддав наказ про її умертвіння, однак суди зупинили це рішення після численних петицій з боку зоозахисників.

Спочатку планувалося перевезти Гаю до Німеччини у 2024 році, однак будівництво вольєра вартістю 1 мільйон євро, яке фінансувалося за рахунок пожертв, зазнало значних затримок через сильні дощі у гірській лісистій місцевості.

Найближчим часом Гаї планують дати нове ім’я, оскільки в парку вже є вовк із таким самим ім’ям.

Дата перевезення ведмедиці з Італії трималася в таємниці через побоювання протестів.