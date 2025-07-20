Медведица, которая убила бегуна в Италии, будет жить в приюте в Германии

Самка бурого медведя, которая убила бегуна в итальянских Альпах в 2023 году, прибыла в Германию и сейчас отдыхает в приюте, где она должна остаться жить.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Медведицу, известную как JJ4 или Гая, перевезли в специальный высокозащищенный вольер в Альтернативном парке волков и медведей в Шварцвальде на юго-западе Германии.

В сопровождении команды работников парка Гая прибыла в Германию в 6:00 утра по местному времени. По словам сотрудников, путешествие из Италии прошло хорошо: "О ней заботятся, она поела и ведет себя спокойно".

Сначала медведица отдыхала в клетке, в которой ее перевезли. В течение утра она должна была покинуть ее, чтобы исследовать территорию, где теперь будет жить.

Медведица напала и убила бегуна на популярной горной тропе в итальянском регионе Тренто-Альто-Адидже в апреле 2023 года.

После этого животное поймали и поместили в вольер недалеко от города Тренто. Президент региона Маурицио Фугатти отдал приказ о ее умертвлении, однако суды остановили это решение после многочисленных петиций со стороны зоозащитников.

Изначально планировалось перевезти Гаю в Германию в 2024 году, однако строительство вольера стоимостью 1 миллион евро, которое финансировалось за счет пожертвований, значительно задержалось из-за сильных дождей в горной лесистой местности.

В ближайшее время Гае планируют дать новое имя, поскольку в парке уже есть волк с таким же именем.

Дата перевозки медведицы из Италии держалась в секрете из-за опасений протестов.