Исполнительная власть во Франции бьет антирекорды популярности

Эммануэль Макрон, находящийся у власти с 2017 года, и Франсуа Байру, назначенный премьер-министром в декабре, составляют самый непопулярный властный тандем в современной истории Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос IFOP/JDD, данные которого приводит Le Figaro.

Работой Макрона довольны лишь 19% опрошенных – это, правда, больше, чем было в свое время у Франсуа Олланда (13%). Уровень одобрения Байру составил 18%. Совокупная поддержка Макрона и Байру составляет 37%.

Для сравнения: во времена Франсуа Олланда его премьер-министр Мануэль Вальс имел поддержку в 38%, что давало президенту и премьеру общий рейтинг в 51%.

Ранее популярность Эмманюэля Макрона никогда не опускалась ниже 20%. Даже во время протестов "желтых жилетов", когда президент стал главным объектом народного возмущения, он все же имел 23% поддержки.

После отставки правительства Мишеля Барнье, вызванной вотумом недоверия, рейтинг президента составлял 21%, а в апреле прошлого года – поднялся до 28%. Этот рост объясняли резкими заявлениями Дональда Трампа о таможенных тарифах, международной нестабильностью и "эффектом сплочения вокруг флага". Но этот кредит доверия со временем иссяк.

Даже среди избирателей Макрона на президентских выборах 2022 года только 49% в настоящее время удовлетворены его деятельностью.

Премьер-министр Франсуа Байру тем временем стал самым непопулярным главой правительства в современной истории Франции.

Недавно Макрон дал понять, что хочет продолжать играть роль в национальной политике после истечения своего срока полномочий в 2027 году.

Опрос в начале декабря выявил, что большинство французов хотели бы, чтобы Макрон ушел в отставку, а дата запланированных на 2027 год выборов была сдвинута на 2025-й. Сам Макрон возможность отставки исключал.