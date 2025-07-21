Британія закликає до 50-денної кампанії з озброєння України

Міністр оборони Британії Джон Гілі у понеділок, під час онлайн-зустрічі формату "Рамштайн", закличе до 50-денної кампанії з озброєння України.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання The Telegraph.

Гілі буде наполягати на тому, що Захід повинен знову посилити військову підтримку України, щоб змусити російського правителя Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести "дуже суворі" санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню до 2 вересня – тобто через 50 днів після заяви про продаж США "найсучаснішої" зброї НАТО, яка може бути передана Україні.

У понеділок Гілі використає засідання Контактної групи з питань оборони України для підтримки пропозиції Трампа і запевнить, що Британія "відіграє свою роль у її успіху, щоб підтримати негайну боротьбу України".

Закликаючи західних союзників до більшої підтримки, він, як очікується, скаже: "США почали відлік 50-денного терміну, протягом якого Путін має погодитися на мир або зіткнутися з руйнівними економічними санкціями. Як члени Контактної групи з питань оборони України, ми маємо посилити наші зусилля в рамках 50-денної кампанії, щоб озброїти Україну на полі бою і змусити Путіна сісти за стіл переговорів".

У понеділок Гілі вчетверте головуватиме на засіданні формату "Рамштайн", і втретє він робитиме це разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Очікується, що участь у засіданні візьме міністр оборони США Піт Гегсет.

Зазначимо, у липні представники США вперше доєдналися до зустрічі так званої "коаліції рішучих".