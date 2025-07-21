Великобритания призывает к 50-дневной кампании по вооружению Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили в понедельник, во время онлайн-встречи формата "Рамштайн", призовет к 50-дневной кампании по вооружению Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание The Telegraph.

Хили будет настаивать на том, что Запад должен снова усилить военную поддержку Украины, чтобы заставить российского правителя Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести "очень суровые" санкции против России, если она не согласится на прекращение огня до 2 сентября – то есть через 50 дней после заявления о продаже США "самого современного" оружия НАТО, которое может быть передано Украине.

В понедельник Хили воспользуется заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины для поддержки предложения Трампа и заверит, что Великобритания "сыграет свою роль в его успехе, чтобы поддержать немедленную борьбу Украины".

Призывая западных союзников к большей поддержке, он, как ожидается, скажет: "США начали отсчет 50-дневного срока, в течение которого Путин должен согласиться на мир или столкнуться с разрушительными экономическими санкциями. Как члены Контактной группы по вопросам обороны Украины, мы должны усилить наши усилия в рамках 50-дневной кампании, чтобы вооружить Украину на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров".

В понедельник Хили в четвертый раз будет председательствовать на заседании формата "Рамштайн", и в третий раз он будет делать это вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Ожидается, что в заседании примет участие министр обороны США Пит Хегсет.

Отметим, в июле представители США впервые присоединились к встрече так называемой "коалиции решительных".