Президент Владимир Зеленский объявил о назначении 16 послов в понедельник, 21 июля.

Об этом стало известно из его соцсетей, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что 21 июля утром провел совещание с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и командой Офиса президента.

Они завершили процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины и объявили о назначении 16 послов. В то же время украинский президент не уточнил, о ком идет речь.

"Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности. Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", – добавил украинский президент.

Стоит обратить внимание, что в новом правительстве во главе с Юлией Свириденко Сибига был переназначен на должность главы внешнеполитического ведомства.

Еще в июне Сибига сообщал, что Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.

Недавно СМИ писали, что Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить. Ожидается, что новым послом в США должна стать Ольга Стефанишина.

СМИ также информировали, что ожидается до 20 новых назначений, в частности в Бельгии, Швеции и Канаде.