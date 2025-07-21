У Берліні – масштабні рейди через поширення ісламістської пропаганди

У Берліні проходять масштабні рейди проти кількох підозрюваних у поширенні ісламістської пропаганди в інтернеті – вже було обшукано 23 об’єкти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За словами представника берлінської прокуратури, рейдами слідчі органи хотіли привернути увагу до небезпечності поширення такого роду пропаганди.

За останні роки вона набула значного поширення, особливо серед молоді.

Операція, що проводиться в усьому Берліні, має назву "Naschid-Action-Day".

Naschid (нашид) – це релігійний спів в ісламській вірі. Більшість нашидів не є ісламістською пропагандою, проте в деяких випадках вони інструменталізуються ісламістами.

За словами представника прокуратури, це скоординована акція, що проводиться на тлі кількох розслідувань, які не пов'язані між собою.

У результаті рейдів, за даними видання, є затримані. Прокуратура поки що не підтвердила цю інформацію.

Також залишається невідомим, які саме об'єкти були обшукані.

Нещодавно стало відомо, що прокуратура німецького міста Кельн проводить розслідування щодо 14-річного хлопця за підозрою у звʼязках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Наприкінці червня чеські правоохоронці в межах міжнародної операції затримали п’ятьох людей, яких підозрюють у поширенні ісламістської пропаганди, ненависті до ЛГБТ-спільноти, євреїв та інших меншин, а також підготовці терактів.