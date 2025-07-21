В Берлине проходят масштабные рейды против нескольких подозреваемых в распространении исламистской пропаганды в интернете – уже обыскали 23 объекта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По словам представителя берлинской прокуратуры, рейдами следственные органы хотели привлечь внимание к опасности распространения такого рода пропаганды.

За последние годы она получила широкое распространение, особенно среди молодежи.

Операция, проводимая по всему Берлину, носит название "Naschid-Action-Day".

Naschid (нашид) – это религиозное пение в исламской вере. Большинство нашидов не являются исламистской пропагандой, однако в некоторых случаях они инструментализируются исламистами.

По словам представителя прокуратуры, это скоординированная акция, проводимая на фоне нескольких расследований, которые не связаны между собой.

В результате рейдов, по данным издания, есть задержанные. Прокуратура пока не подтвердила эту информацию.

Также остается неизвестным, какие именно объекты обыскали.

Недавно стало известно, что прокуратура немецкого города Кельн проводит расследование в отношении 14-летнего подростка по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

В конце июня чешские правоохранители в рамках международной операции задержали пять человек, которых подозревают в распространении исламистской пропаганды, ненависти к ЛГБТ-сообществу, евреям и другим меньшинствам, а также подготовке терактов.