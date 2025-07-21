В Италии освободили туриста, застрявшего в пещере

В понедельник, 21 июля, продолжалась спасательная операция по освобождению спелеолога, который получил травмы в результате падения камней на глубине около 40 метров под землей в итальянском регионе Пьемонт во время экскурсии с группой друзей.

Об этом пишет AP со ссылкой на данные горной спасательной службы страны, передает "Европейская правда".

Медицинские бригады добрались до пострадавшего после аварии, которая произошла в воскресенье, 20 июля, и оказывали ему помощь в обогреваемой палатке из-за травмы головы, которая не позволяет ему самостоятельно выйти из пещеры.

Спасатели использовали взрывные заряды, чтобы расширить пещеру в трех ключевых местах, чтобы раненого мужчину можно было вынести на поверхность. Он оставался в удовлетворительном состоянии.

В декабре в Италии трое суток спасали девушку-спелеолога, которая травмировалась на маршруте и не могла выйти самостоятельно.

В июне во французских Альпах завершили операцию по спасению группы спелеологов, которые застряли в пещере.