Зеленский назвал приоритеты очередной встречи с представителями РФ в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три приоритетных для Киева вопроса, которые хотят обсудить во время третьих переговоров с представителями РФ в Стамбуле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он упомянул в обращении к украинским дипломатам, опубликованном в том числе в Х.

"Рустем Умеров предложил провести новую встречу представителей в Турции. Повестка дня с нашей стороны четкая: возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовка встречи на уровне лидеров", – отметил президент.

Зеленский повторил мысль, которую уже высказывал ранее, что действительно эффективными переговоры могут быть только тогда, когда состоятся на уровне лидеров.

"Призываю вас проинформировать ваши страны о важности этой переговорной рамки и обеспечить необходимую политическую поддержку Украины", – добавил он, обращаясь к послам.

Украинские, турецкие и российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что третий раунд переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле может состояться на этой неделе.

Последний раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся 2 июня. На нем Россия передала Украине свой меморандум с перечнем заведомо неприемлемых ультиматумов.