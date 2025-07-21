У Франції трьом особам оголосили вироки за експлуатацію працівників-мігрантів

У Франції закінчився обвинувальними вироками судовий процес над трьома підозрюваними у трудовій експлуатації іноземців, залучених до збору врожаю.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

21 липня кримінальний суд у Шалон-ан-Шампань засудив до реальних тюремних термінів трьох осіб, які у майже рабських умовах використовували для збору врожаю в елітному винограднику регіону близько 50 іноземців.

Головну звинувачувану, керівницю компанії Anavi родом з Киргизстану, судили за приховане працевлаштування, найм іноземців без погодження, трудову експлуатацію безоплатно чи з мізерною оплатою. Жінка під час процесу заперечувала провину і перекладала відповідальність на інших двох підсудних. Їй присудили 4 роки, з яких два – реального терміну.

Іншим двом звинувачуваним, які шукали мігрантів для найму збирачами винограду, засудили до року і двох років реального терміну та ще одного – умовного.

Окрім того, суд постановив ліквідувати компанію Anavim та стягнути штраф у розмірі 75 тисяч євро з виноробного кооперативу, який спокусився на вкрай низькі ціни за роботу збирачів.

Взимку 2025 року в Іспанії викрили трудову експлуатацію понад 50 громадян Румунії, які приїхали в країну на заробітки за оманливими оголошеннями і потрапили фактично у трудове рабство.

Кілька років тому у Фінляндії викрили низку випадків трудової експлуатації іноземців з Азії, які приїжджали в країну для збору ягід.

У Португалії виявили випадок, коли чоловіка тримали в трудовому рабстві, ймовірно, 17 років.