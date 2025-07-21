Во Франции трем лицам вынесли приговоры за эксплуатацию работников-мигрантов

Во Франции закончился с обвинительными приговорами судебный процесс над тремя подозреваемыми в трудовой эксплуатации иностранцев, привлеченных к сбору урожая.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

21 июля уголовный суд в Шалон-ан-Шампань приговорил к реальным тюремным срокам трех человек, которые в почти рабских условиях использовали для сбора урожая в элитном винограднике региона около 50 иностранцев.

Главную обвиняемую, руководительницу компании Anavi родом из Кыргызстана, судили за скрытое трудоустройство, найм иностранцев без согласования, трудовую эксплуатацию бесплатно или с мизерной оплатой. Женщина во время процесса отрицала вину и перекладывала ответственность на двух других подсудимых. Ей присудили 4 года, из которых два – реального срока.

Двум другим обвиняемым, которые искали мигрантов для найма сборщиками винограда, приговорили к году и двум годам реального срока и еще одному – условному.

Кроме того, суд постановил ликвидировать компанию Anavim и взыскать штраф в размере 75 тысяч евро с винодельческого кооператива, который соблазнился на крайне низкие цены за работу сборщиков.

Зимой 2025 года в Испании разоблачили трудовую эксплуатацию более 50 граждан Румынии, которые приехали в страну на заработки по обманчивым объявлениям и попали фактически в трудовое рабство.

Несколько лет назад в Финляндии раскрыли ряд случаев трудовой эксплуатации иностранцев из Азии, которые приезжали в страну для сбора ягод.

В Португалии обнаружили случай, когда мужчину держали в трудовом рабстве, вероятно, 17 лет.