В Іспанії викрили трудову експлуатацію понад 50 громадян Румунії

Іспанські правоохоронці своїм втручанням припинили трудову експлуатацію понад 50 громадян Румунії, які приїхали в країну на заробітки за оманливими оголошеннями і потрапили фактично у трудове рабство.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

З трудового рабства у фруктових садах в Андалусії звільнили загалом 52 громадян Румунії, які приїхали туди працювати за привабливою пропозицією, що виявилась обманом.

Зловмисники, також громадяни Румунії, розмістили оголошення із запрошенням на роботу у фруктових садах, обіцяючи безкоштовний трансфер, високу оплату праці і гарні умови проживання.

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На практиці після приїзду у працівників відібрали усі документи, поселили їх у злиденних бараках, заявивши, що інакше за житло і трансфер потрібно платити власним коштом, і виплачували мізерні суми за роботу.

Повідомляють також про випадки побиття працівників, які намагались оспорювати поводження з ними і спробували скаржитись у державні органи.

Поліція врешті доїхала у господарство після того, коли один з працівників зумів втекти і повідомив про ситуацію.

Під час рейду правоохоронці звільнили 52 працівників та затримали шістьох румунів-організаторів "бізнесу".

Кілька років тому у Фінляндії викрили низку випадків трудової експлуатації іноземців з Азії, які приїжджали в країну для збору ягід.

У Португалії виявили випадок, коли чоловіка тримали в трудовому рабстві, ймовірно, 17 років.