У Фінляндії відпустили двох студентів з РФ, підозрюваних у порушенні санкцій

Двох російських студентів, які мешкають у фінському місті Каяані і яких підозрюють у порушенні санкційного законодавства за обтяжуючих обставин, звільнили з попереднього ув'язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Центральна кримінальна поліція KRP уточнила, що кількість підозрюваних у скоєнні злочину змінилася.

За версією слідства, у 2022 році група вивезла з Фінляндії в Росію товари, придатні для використання у військових цілях. У травні поліція говорила про п'ятьох підозрюваних.

Реклама:

Керівник слідства та інспекторка Центральної кримінальної поліції Марія Вуорівірта не стала коментувати, скільки зараз підозрюваних у слідчих.

"Їх може бути більше п'яти, не буду уточнювати скільки", – зауважила інспекторка KRP.

Серед підозрюваних щонайменше троє – російські студенти, які проживають у Каяані. Їх заарештували в травні за рішенням повітового суду Кайнуу.

За словами Вуорівірта, двох студентів уже звільнили, але вони, як і раніше, залишаються підозрюваними поряд з іншими.

"Це [звільнення] цілком звичайна практика, якщо підстави для утримання під вартою відсутні, і достатнім заходом є, наприклад, заборона на виїзд", – уточнила Вуорівірта.

Раніше повітовий суд Кайнуу призначив 16 серпня крайнім терміном для пред'явлення обвинувального висновку у цій справі. Однак термін продовжили до листопада.

Вуорівірта уточнила, що це сталося через характер передбачуваного злочину, а також міжнародний масштаб справи.

"У нас багато матеріалів іншими мовами. Це потребує часу", – зауважила керівник слідчої групи.

Вуорівірта не стала коментувати, чи співпрацювали слідчі з російською стороною.

За версією слідства, покупки підозрювані здійснювали з використанням фіктивних даних як у фінських, так і в міжнародних інтернет-магазинах. До розслідування також залучено поліцію, митницю і прикордонну охорону Оулу.

У березні повітовий суд Східної Фінляндії засудив Габріеля Теміна, виконавчого директора компаній Luminor і Siberica, до 9 місяців умовного терміну за порушення санкційних правил і експорт товарів оборонного призначення.

Перед цим Фінляндія заблокувала продаж нерухомості пов'язаному з РФ покупцю.