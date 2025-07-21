В Германии бывший студент-юрист отсудил 100 тысяч евро за увольнение из ресторана

Бывший студент юридического факультета в Германии отсудил у ресторана, который его уволил, 100 тысяч евро компенсации.

Детали дела сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

На момент увольнения мужчина учился на юридическом факультете и подрабатывал в ресторане. Когда он захотел создать профсоюз, его перевели на работу на кухню, а когда он отказался – уволили без предупреждения. Параллельно ресторан объявил о банкротстве.

Бывший студент, который сейчас стажируется в юридической компании, подал в общей сложности 36 исков против бывшего работодателя. В них он просил возмещения различных убытков – от зарплаты до потерянных чаевых.

Трудовой суд Мюнхена, где рассматривалось дело, встал на сторону истца и признал увольнение незаконным. По мнению суда, работодатель дискриминировал студента путем увольнения и предыдущего обращения с ним.

Согласно решению, работодатель должен компенсировать мужчине весь утраченный заработок с августа 2021 года – в частности, утраченные чаевые в размере 100 евро за смену, а также льготные блюда и напитки, которыми студент мог бы воспользоваться после смены.

Кроме возмещения убытков, суд также присудил бывшему студенту заработную плату за просрочку принятия работы и обязал работодателя письменно извиниться перед студентом.

Напомним, в 2023 году в Великобритании приговорили студента Патрика Теллвела из английского города Йорк, который бросил несколько яиц в британского короля Чарльза III.

В прошлом году в Финляндии на несколько месяцев задержали двух российских студентов, которых подозревали в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах.