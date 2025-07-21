В Германии бывший студент-юрист отсудил 100 тысяч евро за увольнение из ресторана
Бывший студент юридического факультета в Германии отсудил у ресторана, который его уволил, 100 тысяч евро компенсации.
Детали дела сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
На момент увольнения мужчина учился на юридическом факультете и подрабатывал в ресторане. Когда он захотел создать профсоюз, его перевели на работу на кухню, а когда он отказался – уволили без предупреждения. Параллельно ресторан объявил о банкротстве.
Бывший студент, который сейчас стажируется в юридической компании, подал в общей сложности 36 исков против бывшего работодателя. В них он просил возмещения различных убытков – от зарплаты до потерянных чаевых.
Трудовой суд Мюнхена, где рассматривалось дело, встал на сторону истца и признал увольнение незаконным. По мнению суда, работодатель дискриминировал студента путем увольнения и предыдущего обращения с ним.
Согласно решению, работодатель должен компенсировать мужчине весь утраченный заработок с августа 2021 года – в частности, утраченные чаевые в размере 100 евро за смену, а также льготные блюда и напитки, которыми студент мог бы воспользоваться после смены.
Кроме возмещения убытков, суд также присудил бывшему студенту заработную плату за просрочку принятия работы и обязал работодателя письменно извиниться перед студентом.
Напомним, в 2023 году в Великобритании приговорили студента Патрика Теллвела из английского города Йорк, который бросил несколько яиц в британского короля Чарльза III.
В прошлом году в Финляндии на несколько месяцев задержали двух российских студентов, которых подозревали в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах.