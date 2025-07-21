Посол ЄС закликає Україну зберегти реформи на тлі дій щодо НАБУ

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова закликала Київ зберегти досягнення реформ, реагуючи на слідчі дії Служби безпеки щодо Національного антикорупційного бюро.

Про це вона написала на Х, повідомляє "Європейська правда".

Матернова зазначила, що Україна досягла значного прогресу в проведенні реформ – "особливо під час війни, захищаючись від російської агресії".

"Зараз як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, щоб зберегти підтримку, необхідну для перемоги над ворогом", – додала посол ЄС.

Її слова стали відповіддю на заяву послів країн "Групи семи", у якій ті висловили занепокоєння слідчими діями СБУ щодо НАБУ.

Нагадаємо, в понеділок Служба безпеки заявила про операцію з "нейтралізації російського впливу на НАБУ", під час якої зокрема затримали співробітника центрального апарату Бюро, підозрюваного у шпигунстві на Росію.

У НАБУ поскаржились, що до працівників Бюро застосували силу, а слідчі дії відбувались без ухвали суду. Там також заявили, що доказів участі затриманого працівника відомства в антидержавній діяльності немає.

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