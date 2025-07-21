Посол ЕС призывает Украину сохранить реформы на фоне действий в отношении НАБУ

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова призвала Киев сохранить достижения реформ, реагируя на следственные действия Службы безопасности в отношении Национального антикоррупционного бюро.

Об этом она написала на Х, сообщает "Европейская правда".

Матернова отметила, что Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ – "особенно во время войны, защищаясь от российской агрессии".

"Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку, необходимую для победы над врагом", – добавила посол ЕС.

Ее слова стали ответом на заявление послов стран "Группы семи", в котором те выразили обеспокоенность следственными действиями СБУ в отношении НАБУ.

Напомним, в понедельник Служба безопасности заявила об операции по "нейтрализации российского влияния на НАБУ", в ходе которой, в частности, был задержан сотрудник центрального аппарата Бюро, подозреваемый в шпионаже в пользу России.

В НАБУ пожаловались, что к сотрудникам Бюро применили силу, а следственные действия проходили без решения суда. Там также заявили, что доказательств участия задержанного сотрудника ведомства в антигосударственной деятельности нет.

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