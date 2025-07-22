В Британии полицию забросали камнями и яйцами во время протеста возле отеля для беженцев

Полицию Великобритании забросали камнями и яйцами, когда правоохранители пытались защитить отель в пригороде Лондона, где проживали беженцы.

Об этом сообщила прокуратура, пишет AP, передает "Европейская правда".

Более 100 протестующих, некоторые из которых были одеты в британские флаги и выпускали красный, белый и синий дым, собрались в воскресенье, 20 июля, возле отеля Bell в Эппинг-Форест, чтобы выразить свое возмущение после задержания в этом районе мужчины по подозрению в сексуальном насилии.

Скандируя "Спасите наших детей" и "Отправьте их домой", демонстрация переросла в столкновения, во время которых в полицейские фургоны, блокировавшие вход, бросали камни и яйца.

Фото: AP

Фото: AP

Фото: AP

Речь идет об инциденте, когда 38-летний проситель убежища якобы попытался поцеловать 14-летнюю девочку. Мужчина, который отрицает обвинения, был взят под стражу после судебного заседания 10 июля.

"К сожалению, мы стали свидетелями очередной акции протеста, которая началась мирно, но переросла в бессмысленное хулиганство, в ходе которого снова был ранен один из наших сотрудников и поврежден полицейский автомобиль. Всем, кто думает, что мы будем терпеть их хулиганские действия, советую подумать еще раз", – заявил начальник полиции графства Эссекс Саймон Анслоу.

В связи с демонстрациями арестованы по меньшей мере девять человек, среди которых 33-летний мужчина, который в понедельник, 21 июля, предстал перед судом Саутенда.

Ему предъявлено одно обвинение в насильственных беспорядках и одно обвинение в умышленном повреждении имущества, связанное с беспорядками, вспыхнувшими на прошлой неделе. Его отпустили под залог, и он должен явиться в суд 18 августа.

Напомним, недавно британские законодатели запретили группу в соответствии с антитеррористическим законодательством после того, как некоторые ее члены ворвались на базу Королевских воздушных сил и повредили самолеты в знак протеста против поддержки Британией Израиля.

На недавней акции протеста в поддержку Palestine Action в Лондоне, которая состоялась 5 июля, правоохранители задержали более 20 человек.

А 19 июля в Вестминстере (район Лондона) полиция задержала 55 участников акции протеста, которые выступали против запрета деятельности движения Palestine Action, объявленного властями Великобритании террористической организацией.