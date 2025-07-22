Британія остаточно вирішила інвестувати в будівництво АЕС

Британія остаточно вирішила інвестувати в атомну електростанцію Sizewell C, проєкт вартістю 38 млрд фунтів стерлінгів ($51 млрд), який має вирішальне значення для енергетичних і кліматичних цілей країни.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Британський уряд збереже міноритарну частку близько 45%, а серед інших інвесторів – французька державна компанія Electricite de France SA, Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Centrica Plc та Amber Infrastructure Group Ltd.

"Настав час знову робити великі справи і реалізовувати великі проєкти в цій країні – і сьогодні ми оголошуємо про інвестиції, які забезпечать чисту енергію власного виробництва для мільйонів домівок на покоління вперед", – заявив міністр енергетики Великої Британії Ед Мілібенд.

Нова АЕС під назвою Sizewell C буде збудована у графстві Саффолк на східному узбережжі Англії та, як передбачається, буде введена в експлуатацію у 2030-х роках. Очікується, що два реактори в Саффолку будуть забезпечувати електроенергією 6 млн домогосподарств протягом приблизно 60 років.

Атомна енергетика є дедалі важливішим джерелом електроенергії для Британії, яка прагне до 2030 року повністю замінити викопне паливо на низьковуглецеву енергію.

Британія також прагне зменшити свою залежність від імпортної нафти та газу, особливо з огляду на стрімке зростання цін на ці енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.