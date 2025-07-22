Британия окончательно решила инвестировать в строительство АЭС

Британия окончательно решила инвестировать в атомную электростанцию Sizewell C, проект стоимостью 38 млрд фунтов стерлингов ($51 млрд), который имеет решающее значение для энергетических и климатических целей страны.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Британское правительство сохранит миноритарную долю около 45%, а среди других инвесторов – французская государственная компания Electricite de France SA, Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Centrica Plc и Amber Infrastructure Group Ltd.

"Пришло время снова делать большие дела и реализовывать большие проекты в этой стране – и сегодня мы объявляем об инвестициях, которые обеспечат чистую энергию собственного производства для миллионов домов на поколение вперед", – заявил министр энергетики Великобритании Эд Милибенд.

Новая АЭС под названием Sizewell C будет построена в графстве Саффолк на восточном побережье Англии и, как предполагается, будет введена в эксплуатацию в 2030-х годах. Ожидается, что два реактора в Саффолке будут обеспечивать электроэнергией 6 млн домохозяйств в течение примерно 60 лет.

Атомная энергетика является все более важным источником электроэнергии для Британии, которая стремится к 2030 году полностью заменить ископаемое топливо на низкоуглеродную энергию.

Великобритания также стремится уменьшить свою зависимость от импортной нефти и газа, особенно учитывая стремительный рост цен на эти энергоносители после полномасштабного вторжения России в Украину.