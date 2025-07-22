Британія запровадила санкційний режим проти банд, які незаконно перевозять людей

Велика Британія запровадила новий режим санкцій проти банд, які займаються незаконним перевезенням людей.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Британія зможе заморожувати активи, вводити заборони на в'їзд і блокувати доступ до фінансової системи країни для осіб і організацій, причетних до сприяння нелегальній міграції, не вдаючись до кримінального або антитерористичного законодавства.

Режим був раніше окреслений міністром закордонних справ Девідом Леммі у січні. Тепер британський уряд заявив, що він доповнить нові повноваження, передбачені в законопроєкті про кордон, безпеку, притулок та міграцію, який ще не був прийнятий.

"Занадто довго злочинні угруповання наповнювали свої корумповані кишені і безкарно грабували надії вразливих людей, сприяючи нелегальній міграції до Великої Британії", – сказав Леммі.

Тому, за його словами, Британія створила "перший у світі режим санкцій, спрямований проти банд, які займаються незаконним перевезенням людей і нелегальною міграцією, а також проти тих, хто їм допомагає".

Уряд заявив, що заходи будуть спрямовані проти тих, хто постачає невеликі човни, підроблені документи та фінансові послуги, які використовують мережі контрабандистів.

Зазначимо, 10 липня лідери Великої Британії та Франції домовилися про пілотний план, згідно з яким частина мігрантів, які нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах, будуть повертатися до Франції.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює Британські острови від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

З початку цього року до Британії на невеликих човнах прибула понад 21 тисяча людей, що на 56% більше, ніж за той самий період минулого року. Десятки людей загинули.

Британська влада вживає різних заходів для протидії нелегальній міграції – зокрема, домовляється з Францією, аби та затримувала мігрантів, що планують перетнути Ла-Манш.