Британия ввела санкционный режим против банд, незаконно перевозящих людей
Великобритания ввела новый режим санкций против банд, которые занимаются незаконной перевозкой людей.
Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".
Великобритания сможет замораживать активы, вводить запреты на въезд и блокировать доступ к финансовой системе страны для лиц и организаций, причастных к содействию нелегальной миграции, не прибегая к уголовному или антитеррористическому законодательству.
Режим был ранее очерчен министром иностранных дел Дэвидом Лэмми в январе. Теперь британское правительство заявило, что он дополнит новые полномочия, предусмотренные в законопроекте о границе, безопасности, убежище и миграции, который еще не был принят.
"Слишком долго преступные группировки наполняли свои коррумпированные карманы и безнаказанно грабили надежды уязвимых людей, способствуя нелегальной миграции в Великобританию", – сказал Лэмми.
Поэтому, по его словам, Британия создала "первый в мире режим санкций, направленный против банд, которые занимаются незаконной перевозкой людей и нелегальной миграцией, а также против тех, кто им помогает".
Правительство заявило, что меры будут направлены против тех, кто поставляет небольшие лодки, поддельные документы и финансовые услуги, которые используют сети контрабандистов.
Отметим, 10 июля лидеры Великобритании и Франции договорились о пилотном плане, согласно которому часть мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках, будут возвращаться во Францию.
Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий Британские острова от континентальной Европы, в последние годы существенно возросла и устанавливает рекорды.
С начала этого года в Британию на небольших лодках прибыло более 21 тысячи человек, что на 56% больше, чем за тот же период прошлого года. Десятки людей погибли.
Британские власти принимают различные меры для противодействия нелегальной миграции – в частности, договариваются с Францией, чтобы та задерживала мигрантов, планирующих пересечь Ла-Манш.