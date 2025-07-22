ЗМІ: у ЄС мало очікувань від саміту з Китаєм цього тижня

Цього тижня європейські лідери зустрінуться зі своїми японськими та китайськими колегами – тоді як щодо Токіо домінують високі очікування для покращення оборонної та торговельної співпраці, щодо Пекіна великих сподівань немає.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта цього тижня відвідають Азію, де спочатку зустрінуться з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою в Токіо, а потім з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цянем у Пекіні.

За словами європейських посадовців, які проінформували журналістів перед зустріччю, в Японії лідери планують підписати угоди про співпрацю в оборонній промисловості та економічній безпеці. Однак, за словами посадовців, спільна заява за підсумками саміту в Пекіні не очікується.

Європейська делегація не очікує укладення жодних істотних угод за результатами зустрічі з китайською стороною, а прагне лише "відкритого, прямого та конструктивного діалогу", зазначив один із посадовців.

Європа сподівається чітко визначити, що вона очікує від Пекіна для виправлення нестабільних економічних відносин та відновлення рівноваги у відносинах, додав співрозмовник.

За словами одного з посадовців, може бути укладено угоду про співпрацю в галузі боротьби зі зміною клімату, хоча навіть це залишається невизначеним.

Відносини між ЄС і Китаєм погіршилися після пандемії, а європейці висловлюють скарги щодо торговельної політики Пекіна та його підтримки Москви.

Для Брюсселя особливим предметом суперечок є співпраця між китайськими та російськими компаніями, що підтримують військово-промисловий комплекс РФ попри європейські санкції.

У п'ятницю ЄС застосував санкції до двох китайських банків і п'яти китайських компаній у рамках своїх останніх заходів проти Росії через вторгнення в Україну.

Цей крок став першими європейськими санкціями проти китайських банків і викликав протест з боку Пекіна, який пообіцяв вжити заходів для захисту своїх компаній.