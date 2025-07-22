СМИ: у ЕС мало ожиданий от саммита с Китаем на этой неделе

На этой неделе европейские лидеры встретятся со своими японскими и китайскими коллегами – тогда как в отношении Токио доминируют высокие ожидания для улучшения оборонного и торгового сотрудничества, в отношении Пекина больших надежд нет.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта на этой неделе посетят Азию, где сначала встретятся с премьер-министром Японии Сигеру Исибой в Токио, а затем с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цянем в Пекине.

По словам европейских чиновников, которые проинформировали журналистов перед встречей, в Японии лидеры планируют подписать соглашения о сотрудничестве в оборонной промышленности и экономической безопасности. Однако, по словам чиновников, совместное заявление по итогам саммита в Пекине не ожидается.

Европейская делегация не ожидает заключения никаких существенных соглашений по результатам встречи с китайской стороной, а стремится лишь к "открытому, прямому и конструктивному диалогу", отметил один из чиновников.

Европа надеется четко определить, что она ожидает от Пекина для исправления нестабильных экономических отношений и восстановления равновесия в отношениях, добавил собеседник.

По словам одного из чиновников, может быть заключено соглашение о сотрудничестве в области борьбы с изменением климата, хотя даже это остается неопределенным.

Отношения между ЕС и Китаем ухудшились после пандемии, а европейцы высказывают жалобы относительно торговой политики Пекина и его поддержки Москвы.

Для Брюсселя особым предметом споров является сотрудничество между китайскими и российскими компаниями, поддерживающими военно-промышленный комплекс РФ, несмотря на европейские санкции.

В пятницу ЕС применил санкции к двум китайским банкам и пяти китайским компаниям в рамках своих последних мер против России из-за вторжения в Украину.

Этот шаг стал первыми европейскими санкциями против китайских банков и вызвал протест со стороны Пекина, который пообещал принять меры для защиты своих компаний.