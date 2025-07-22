Китай заблокував виїзд співробітника Бюро патентів США

Державний департамент США заявив, що китайський уряд заблокував виїзд співробітника Бюро патентів і торгових марок США, який відвідував цю країну.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У Держдепі США заявили, що Китай не дозволяє виїхати співробітнику Бюро патентів і торгових марок США, який відвідував цю країну.

"Ми дуже уважно стежимо за цим випадком і співпрацюємо з китайськими посадовцями, щоб якомога швидше вирішити цю ситуацію", – заявив представник Державного департаменту.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Гуо Цзякунь заявив, що не має конкретних деталей, коли його запитали щодо цієї справи під час регулярного брифінгу для преси у вівторок, 22 липня.

"Китай є країною, де панує закон, і всі питання, що стосуються в'їзду та виїзду, вирішуються відповідно до закону", – сказав він.

Як писали ЗМІ, громадянин США, який працює в Міністерстві торгівлі, кілька місяців тому поїхав до Китаю, щоб відвідати родину. Тоді ж вони писали, що чоловіка не пустили виїхати з країни, оскільки він не вказав у візовій анкеті, що працює на уряд США.

На початку липня стало відомо, що в Італії затримали в аеропорту громадянина Китаю, якого у Сполучених Штатах підозрюють у кібершпигунстві.

Підставою став міжнародний ордер на арешт від США, оскільки ФБР підозрює його у причетності до групи хакерів, які займалися кібершпигунством проти Сполучених Штатів в інтересах Китаю – зокрема, нібито намагалися дізнатись деталі про вакцини від коронавірусу, які розробляли в Університеті Техасу.

Після цього Китай звинуватив США у використанні "екстериторіальної юрисдикції" для затримання ймовірного китайського хакера в Італії.