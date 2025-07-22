Китай заблокировал выезд сотрудника Бюро патентов США

Государственный департамент США заявил, что китайское правительство заблокировало выезд сотрудника Бюро патентов и торговых марок США, который посещал эту страну.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В Госдепе США заявили, что Китай не позволяет выехать сотруднику Бюро патентов и торговых марок США, который посещал эту страну.

"Мы очень внимательно следим за этим случаем и сотрудничаем с китайскими чиновниками, чтобы как можно быстрее решить эту ситуацию", – заявил представитель Государственного департамента.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Чжаочунь заявил, что не располагает конкретными деталями, когда его спросили об этом деле во время регулярного брифинга для прессы во вторник, 22 июля.

"Китай является страной, где царит закон, и все вопросы, касающиеся въезда и выезда, решаются в соответствии с законом", – сказал он.

Как писали СМИ, гражданин США, работающий в Министерстве торговли, несколько месяцев назад поехал в Китай, чтобы навестить семью. Тогда же они писали, что мужчину не пустили выехать из страны, поскольку он не указал в визовой анкете, что работает на правительство США.

В начале июля стало известно, что в Италии задержали в аэропорту гражданина Китая, которого в Соединенных Штатах подозревают в кибершпионаже.

Основанием стал международный ордер на арест от США, поскольку ФБР подозревает его в причастности к группе хакеров, которые занимались кибершпионажем против Соединенных Штатов в интересах Китая – в частности, якобы пытались узнать детали о вакцинах от коронавируса, которые разрабатывали в Техасском университете.

После этого Китай обвинил США в использовании "экстерриториальной юрисдикции" для задержания предполагаемого китайского хакера в Италии.