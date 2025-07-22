Британця визнали винним в передачі особистих даних ексміністра "російським шпигунам"

У Британії суд присяжних визнав винним британця, який запропонував нібито російській розвідці особисту інформацію про колишнього міністра оборони Гранта Шаппса за гроші.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

За словами прокурорів, 65-річний Говард Філліпс запропонував домашню адресу та номер телефону Шаппса двом людям, яких вважав агентами російських спецслужб, але які насправді були британськими агентами під прикриттям.

Філліпс заперечував обвинувачення в діях, спрямованих на надання суттєвої допомоги іноземній розвідувальній службі. За цей злочин передбачено до 14 років ув’язнення.

Під час судового розгляду у Вінчестерському королівському суді він заявив, що намагався "вивести на чисту воду та викрити іноземного агента". Однак у вівторок присяжні визнали його винним за Законом про національну безпеку. Вирок буде винесено пізніше.

На початку суду прокурорка Джослін Ледвард заявила, що Філліпс запропонував допомогу нібито російській розвідці "не обов’язково з ідеологічних міркувань чи симпатій до Росії". За її словами, він шукав "легку і, можливо, цікаву чи захопливу роботу за легкі гроші".

У березні 2024 року до Філліпса звернулися особи під прикриттям, які видавали себе за агентів Росії на ім’я "Саша" та "Діма". Вони попросили його зберегти файл на чистий USB-носій, а потім сховати його всередині припаркованого велосипеда на одній із вулиць Лондона.

У травні 2024 року Філліпс зустрівся з "Дімою" й заявив, що знає домашню адресу Шаппса, його телефонний номер, а також місце зберігання його приватного літака, оскільки бував у нього вдома.

За словами прокуратури, Філліпс також запропонував логістичну підтримку – зокрема, бронював готель і купував мобільний телефон для нібито іноземної розвідки.

Нагадаємо, у червні у Британії почався судовий процес над шістьома підозрюваними у підпалі в Лондоні на замовлення групи Вагнера.

У травні у Британії за шпигунство на користь Росії засудили до в’язниці шістьох громадян Болгарії.