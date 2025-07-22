Британца признали виновным в передаче личных данных экс-министра "российским шпионам"

В Британии суд присяжных признал виновным британца, который предложил якобы российской разведке личную информацию о бывшем министре обороны Гранте Шаппсе за деньги.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам прокуроров, 65-летний Говард Филлипс предложил домашний адрес и номер телефона Шаппса двум людям, которых считал агентами российских спецслужб, но которые на самом деле были британскими агентами под прикрытием.

Филлипс отрицал обвинения в действиях, направленных на оказание существенной помощи иностранной разведывательной службе. За это преступление предусмотрено до 14 лет заключения.

Во время судебного разбирательства в Винчестерском королевском суде он заявил, что пытался "вывести на чистую воду и разоблачить иностранного агента". Однако во вторник присяжные признали его виновным по Закону о национальной безопасности. Приговор будет вынесен позже.

В начале суда прокурор Джослин Ледвард заявила, что Филлипс предложил помощь якобы российской разведке "не обязательно из идеологических соображений или симпатий к России". По ее словам, он искал "легкую и, возможно, интересную или увлекательную работу за легкие деньги".

В марте 2024 года к Филлипсу обратились лица под прикрытием, которые выдавали себя за агентов России по имени "Саша" и "Дима". Они попросили его сохранить файл на чистый USB-носитель, а затем спрятать его внутри припаркованного велосипеда на одной из улиц Лондона.

В мае 2024 года Филлипс встретился с "Димой" и заявил, что знает домашний адрес Шаппса, его телефонный номер, а также место хранения его частного самолета, поскольку бывал у него дома.

По словам прокуратуры, Филлипс также предложил логистическую поддержку – в частности, бронировал отель и покупал мобильный телефон для якобы иностранной разведки.

Напомним, в июне в Британии начался судебный процесс над шестью подозреваемыми в поджоге в Лондоне по заказу группы Вагнера.

В мае в Британии за шпионаж в пользу России приговорили к тюрьме шестерых граждан Болгарии.