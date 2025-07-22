У Трампа предостерегли Китай от "субсидирования убийств" в Украине

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай поддерживает Россию в ее агрессии против Украины, предупреждая о потенциальных мерах против него в случае отказа Москвы от мирного урегулирования.

Его слова цитирует агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам Уитакера, Китай считает, что "ведет опосредованную войну с помощью России".

"В некоторых заявлениях китайского правительства мы видим, что они хотят, чтобы США и наши союзники были заняты этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других стратегических вызовах", – отметил он.

По мнению американского дипломата, "Китай просчитался" и его нужно "осудить за субсидирование убийств, которые происходят на полях сражений в Украине".

Уитакер также напомнил об угрозе президента США Дональда Трампа наложить вторичные тарифы на страны, которые покупают российскую нефть, в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании.

"Вторичные санкции будут значительными. Они ударят по странам, которые покупают российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия", – сказал он.

Китай ранее неоднократно вынужден был отрицать, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и имеет "беспристрастную позицию" по войне.

В то же время в США в прошлом году заявили, что Пекин фактически встал на российскую сторону в войне и непосредственно помогает военной машине России.