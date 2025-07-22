В Испании предлагают рассекретить документы эпохи диктатуры Франко

Испанское правительство во вторник внесло законопроект об автоматическом рассекречивании правительственных документов после 45 лет, который в случае принятия может пролить свет на события времен диктатуры генерала Франсиско Франко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законопроект имеет целью заменить действующий закон о государственной тайне, принятый в Испании во времена правления Франко, который не содержит положений об автоматическом рассекречивании документов по истечении определенного срока.

По словам испанского министра юстиции Феликса Боланоса, инициатива предусматривает автоматическое рассекречивание всех документов через 45 лет с момента создания, кроме тех, которые могут поставить под угрозу нацбезопасность.

В то же время для правительственных документов, созданных после этого периода, предусмотрена многоуровневая система рассекречивания в зависимости от грифа – от 5 лет для "ограниченного доступа" до 60 лет для "чрезвычайно секретных".

"Этим законом мы преодолеем препятствие в нашем законодательстве, чтобы привести его в соответствие с европейскими стандартами. Граждане имеют право знать. Власть обязана предоставлять документы, которые имеют важное значение для истории", – подчеркнул Боланос.

Он одновременно предупредил, что рассекречивание документов времен Франко будет постепенным процессом, учитывая их объем.

Теперь законопроект теперь должен пройти через парламент, где правительство социалиста Педро Санчеса не имеет стабильного большинства голосов.

Генерал Франсиско Франко пришел к власти в Испании в результате гражданской войны 1936-1939 годов и правил до своей смерти в 1975-м. Он установил режим государственного террора и национальной пропаганды через контролируемые СМИ и государственную систему образования.

Лишь в 2007 году в Испании был принят закон об исторической памяти, который был призван признать страдания жертв франкизма. В то же время в стране до сих пор продолжается процесс переосмысления франкистской эпохи.

В прошлом году в Испании закрыли единственное дело о пытках, которые произошли во времена режима диктатора Франко.