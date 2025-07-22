У німецькому містечку не можуть нічого вдіяти з символікою "АдН" на вокзалі

У німецькому містечку Бютцов на півночі країни обурюються символікою ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на будівлі залізничної станції, а в мерії і залізниці кажуть, що безсилі, оскільки йдеться про приватну власність.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Для багатьох пасажирів, що мандрують поїздами між Ростоком і Шверином, стає несподіванкою станційна будівля у місті Бютцов, що з червня обвішана символікою "Альтернативи для Німеччини". На даху будівлі, крім німецького прапора, встановлені ще три з логотипом "АдН".

Dan Petermann, Der Spiegel

У мерії та залізниці заявляють, що регулярно отримують обурені листи від пасажирів, але не можуть нічого вдіяти, оскільки станційна будівля має приватного власника і символіка розміщена з його ініціативи та не є забороненою.

На тлі прапорів на даху станції вже фотографувався член земельного парламенту від цієї політсили Мартін Шмідт.

Мер каже, що неодноразово намагався домовитися з власником і переконує, що станція має бути "політично нейтральною", але той збирається вступати у лави "АдН" і вважає, що вони "висловлюють волю народу". Серед містян ставлення до цієї ситуації неоднозначне. На останніх федеральних виборах за "АдН" проголосували понад 45% виборців.

Власник, Поппе Геркен, каже, що "не розуміє галасу" і має право вивішувати на своїй власності все що заманеться. Сам він приїхав до Бютцена ще на початку 90-х у підприємницьких справах, і, вражений занепадаючою будівлею у стилі неоренесансу, захотів викупити її. Проте зараз велетенська споруда стоїть майже порожня.

Dan Petermann, Der Spiegel

Геркен виставив її на продаж ще у 2021 році, сподіваючись на 1,45 млн євро, але не отримав задовільних пропозицій. Зараз вартість оцінюють вже у 650 тисяч. Власник визнає, що був би не проти продати її під штаб "АдН".

Місцевий осередок партії вже проводить тут зустрічі, і відомо, що партія шукає собі приміщення для офісу у Мекленбурзі-Передній Померанії "через зростаючу кількість членів". Будівля впритул до залізничних колій серед важливого маршруту може виглядати привабливим варіантом.

Міські активісти-противники "АдН" вимагають від міста втрутитися і викупити придбати станцію, щоб цього не сталося. Водночас мер каже, що місто не має дозволяти собі керуватися волею таких осіб як Геркен і це не найраціональніше вкладення грошей платників податків.

Серед причин, чому він зараз підтримує "АдН", Геркен називає те, що це "єдина партія, яка досі підтримує контакти з Росією", а інші, мовляв, готові ризикувати війною з ядерною державою. Він також поділився з журналістами планами на пенсію після того, як врешті продасть приміщення – він хоче вирушити Транссибірською магістраллю від Москви до Пекіна.

Нагадаємо, у неділю протестувальники у Берліні майже заглушили телеінтерв’ю з лідеркою "АдН" Аліс Вайдель.

Останні опитування свідчать, що більшість німців не підтримують заборону ультраправої "АдН".