В немецком городке Бютцов на севере страны возмущаются символикой ультраправой "Альтернативы для Германии" на здании железнодорожного вокзала, а в мэрии и администрации железной дороги говорят, что бессильны, поскольку речь идет о частной собственности.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Для многих пассажиров, путешествующих на поездах между Ростоком и Шверином, становится неожиданностью здание вокзала в городе Бютцов, которое с июня обвешано символикой "Альтернативы для Германии". На крыше здания, кроме немецкого флага, установлены еще три с логотипом "АдН".

Dan Petermann, Der Spiegel

В мэрии и администрации железной дороги заявляют, что регулярно получают возмущенные письма от пассажиров, но ничего не могут сделать, поскольку здание вокзала имеет частного владельца и символика размещена по его инициативе и не является запрещенной.

На фоне флагов на крыше станции уже фотографировался член земельного парламента от этой политсилы Мартин Шмидт.

Мэр говорит, что неоднократно пытался договориться с владельцем и убеждает, что станция должна быть "политически нейтральной", но тот собирается вступать в ряды "АдН" и считает, что они "выражают волю народа". Среди горожан отношение к этой ситуации неоднозначное. На последних федеральных выборах за "АдН" проголосовали более 45% избирателей.

Владелец, Поппе Геркен, говорит, что "не понимает шума" и имеет право вывешивать на своей собственности все, что ему заблагорассудится. Сам он приехал в Бютцен еще в начале 90-х по предпринимательским делам и, впечатленный запущенным зданием в стиле неоренессанса, захотел выкупить его. Однако сейчас огромное сооружение стоит почти пустое.

Dan Petermann, Der Spiegel

Геркен выставил его на продажу еще в 2021 году, надеясь на 1,45 млн евро, но не получил удовлетворительных предложений. Сейчас стоимость оценивается уже в 650 тысяч. Владелец признает, что был бы не против продать его под штаб "АдН".

Местная ячейка партии уже проводит здесь встречи, и известно, что партия ищет себе помещение для офиса в Мекленбурге-Передней Померании "из-за растущего числа членов". Здание вплотную к железнодорожным путям среди важного маршрута может выглядеть привлекательным вариантом.

Городские активисты-противники "АдН" требуют от города вмешаться и выкупить станцию, чтобы этого не произошло. В то же время мэр говорит, что город не должен позволять себе руководствоваться волей таких лиц, как Геркен, и что это не самое рациональное вложение денег налогоплательщиков.

Среди причин, почему он сейчас поддерживает "АдН", Геркен называет то, что это "единственная партия, которая до сих пор поддерживает контакты с Россией", а другие, мол, готовы рисковать войной с ядерной державой. Он также поделился с журналистами планами на пенсию после того, как в конце концов продаст помещение – он хочет отправиться по Транссибирской магистрали из Москвы в Пекин.

Напомним, в воскресенье протестующие в Берлине почти заглушили телеинтервью с лидером "АдН" Алис Вайдель.

Последние опросы показывают, что большинство немцев не поддерживают запрет ультраправой "АдН".