Протестувальники у Берліні майже заглушили інтерв'ю з лідеркою ультраправих

У неділю в Берліні гучні звуки, які створювали протестувальники, майже заглушили телевізійне інтерв’ю з Аліс Вайдель, лідеркою праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Інтерв’ю просто неба в урядовому кварталі на березі річки Шпреє супроводжувалося протестами: свистками, гудками, співами та гучною музикою. З протилежного берега демонстранти вигукували гасла проти партії "Альтернатива для Німеччини". Вайдель доводилося нахилятися вперед, щоб почути запитання ведучого Маркуса Прайса.

BREAKING: Das beste Sommerinterview, das die ARD je mit Faschisten geführt hat. Ausgerechnet in dem Land, in dem der politische Rechtsextremismus für die schlimmsten Katastrophen in der Menschheitsgeschichte verantwortlich ist.

Heute, 18 Uhr bei der ARD. 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/7fQhCUgXUE