Протестувальники у Берліні майже заглушили інтерв'ю з лідеркою ультраправих

У неділю в Берліні гучні звуки, які створювали протестувальники, майже заглушили телевізійне інтерв’ю з Аліс Вайдель, лідеркою праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Інтерв’ю просто неба в урядовому кварталі на березі річки Шпреє супроводжувалося протестами: свистками, гудками, співами та гучною музикою. З протилежного берега демонстранти вигукували гасла проти партії "Альтернатива для Німеччини". Вайдель доводилося нахилятися вперед, щоб почути запитання ведучого Маркуса Прайса.

BREAKING: Das beste Sommerinterview, das die ARD je mit Faschisten geführt hat. Ausgerechnet in dem Land, in dem der politische Rechtsextremismus für die schlimmsten Katastrophen in der Menschheitsgeschichte verantwortlich ist.

Heute, 18 Uhr bei der ARD. 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/7fQhCUgXUE – Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty) July 20, 2025

Прайс визнав "складні умови" інтерв’ю, зазначивши, що подекуди було майже неможливо зрозуміти одне одного.

Група активістів Zentrum für Politische Schönheit ("Центр політичної краси") заявила, що саме вона організувала цю акцію і пояснила, що обладнала так званий "Автобус Аденауера" надпотужними гучномовцями саме для таких цілей.

Речник поліції Берліна повідомив, що з техніки, встановленої на цьому автобусі, лунала дуже гучна пісня. За даними поліції, в акції взяли участь 25 осіб. Поліція припинила цю несанкціоновану акцію. Затриманих не було.

Нагадаємо, Соціал-демократична партія Німеччини вирішила готувати заборону ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Заклики до заборони партії посилилися після того, як Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) почало класифікувати "АдН" як "підтверджену правоекстремістську" організацію, посиливши її статус з "підозрюваної".