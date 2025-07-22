Консерватори в Британії на тлі падіння рейтингів провели кадрові перестановки

Лідерка Консервативної партії Британії Кемі Баденок у вівторок провела кадрові зміни у "тіньовому уряді", який формує найбільша опозиційна політсила парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent.

Зміни Баденок стосуються кількох посад тіньових міністрів – зокрема охорони здоровʼя та культури.

Найбільш помітна зміна стосується призначення тіньового міністра житлового господарства – ним став Джеймс Клеверлі, колишній суперник Баденох за лідерство в Консервативній партії.

У коментарі журналістам неназваний представник консерваторів заявив, що зміни "відображають наступний етап програми оновлення політики партії та підкреслюють єдність партії під новим керівництвом".

Перестановки в "тіньовому уряді" відбулися лише через вісім місяців після обрання Кемі Баденок лідером Консервативної партії Британії і є визнанням того, що партія не досягла бажаних результатів.

За останнім опитуванням YouGov, опублікованим минулого тижня, консерватори з 17% підтримки перебувають лише на третьому місці в рейтингу після популістів з Reform UK і Лейбористської партії.

Виборці Консервативної партії поступово переходять до Reform UK, яка в останні місяці не лише перехопила порядок денний партії Баденок, а й претендують на звання головної опозиційної політсили.