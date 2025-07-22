Консерваторы в Британии на фоне падения рейтингов провели кадровые перестановки

Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок во вторник провела кадровые изменения в "теневом правительстве", которое формирует крупнейшая оппозиционная политическая сила парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

Изменения Баденок касаются нескольких должностей теневых министров – в частности, здравоохранения и культуры.

Наиболее заметная перемена касается назначения теневого министра жилищного хозяйства – им стал Джеймс Клеверли, бывший соперник Баденох за лидерство в Консервативной партии.

В комментарии журналистам неназванный представитель консерваторов заявил, что изменения "отражают следующий этап программы обновления политики партии и подчеркивают единство партии под новым руководством".

Перестановки в "теневом правительстве" произошли лишь через восемь месяцев после избрания Кеми Баденох лидером Консервативной партии Великобритании и являются признанием того, что партия не достигла желаемых результатов.

По последнему опросу YouGov, опубликованному на прошлой неделе, консерваторы с 17% поддержки находятся лишь на третьем месте в рейтинге после популистов из Reform UK и Лейбористской партии.

Избиратели Консервативной партии постепенно переходят в Reform UK, которая в последние месяцы не только перехватила повестку дня партии Баденок, но и претендует на звание главной оппозиционной политсилы.