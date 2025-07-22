Ексглава МЗС про дії проти НАБУ і САП: "Поганий день для України"

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на рішення Верховної Ради обмежити незалежність антикорупційних органів та спричинені ним протести.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на Facebook.

Кулеба заявив про "поганий день для України", наголосивши, що йдеться не просто про долю антикорупційних інституцій, а "про бажання людей жити в справедливій країні".

"Я розумію, що для багатьох у владі Революція гідності є лише щорічним дописом в соцмережах. Але для мільйонів людей це була жертва заради справедливості. І її не можна обнулити голосуванням і швидкими підписами", – зазначив ексміністр.

На думку Кулеби, перед президентом Володимиром Зеленським постав вибір – "стати на бік народу або не стати".

"І це знову ж таки не про НАБУ і не про САП. Це про народ", – додав він.

Ухвалений Верховною радою у вівторок закон №12414 передбачає, що НАБУ і САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

Ще до голосування в Єврокомісії висловили стурбованість ситуацією довкола НАБУ і САП. Водночас у ЄС поки не збираються порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні.

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