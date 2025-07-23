Зеленский определил, кто представит Украину на переговорах с РФ в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский издал указ, которым определил состав делегации на переговорах с РФ, которые должны пройти в Стамбуле в среду.

Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".

Как и анонсировалось, возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. Всего в украинскую делегацию войдут 14 человек.

В частности, в переговорную группу вошли советник руководителя ОПУ Александр Бевз, заместитель начальника штаба командования ВМС ВСУ Александр Дьяков, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса, офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев.

Также в составе делегации заместители СБУ Олег Луговский и Александр Поклад, заместители начальника Генштаба Евгений Острянский и Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба Андрей Фомин, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов, заместитель начальника штаба Командования ВС ВСУ Евгений Шинкарев.

Украинская сторона ранее озвучила повестку дня следующей встречи: возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовка встречи на уровне лидеров

Последний раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся 2 июня. На нем Россия передала Украине свой меморандум с перечнем заведомо неприемлемых ультиматумов.