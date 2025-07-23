Франція закликала переглянути закон про НАБУ і САП: "Ще не пізно все виправити"

Міністр Франції у справах Європи Бенжамен Хаддад заявив, що ситуацію в Україні щодо обмеження незалежності антикорупційних органів – Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) – все ще можна врятувати.

Його слова цитує Sky News, пише "Європейська правда".

У середу, 23 липня, Франція долучилася до низки країн, які висловили занепокоєння після того, як ввечері 22 липня президент Володимир Зеленський підписав закон №1241, який вбиває незалежність антикорупційної інфраструктури, зокрема НАБУ та САП.

У відповідь на це міністр Франції у справах Європи заявив, що ситуацію ще можна врятувати.

"Ще не пізно відмовитися від цього. Ми будемо дуже пильно стежити за цим питанням", – запевнив Хаддад.

Глава МЗС Нідерландів заявив, що незалежність антикорупційних органів – це ключова умова руху України в ЄС, а в МЗС Швеції зазначили, що новий закон "викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інститутів України".

В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови.

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