Франция призвала пересмотреть закон о НАБУ и САП: "Еще не поздно все исправить"

Министр Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что ситуацию в Украине по ограничению независимости антикоррупционных органов – Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – все еще можно спасти.

Его цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

В среду, 23 июля, Франция присоединилась к ряду стран, которые выразили обеспокоенность после того, как вечером 22 июля президент Владимир Зеленский подписал закон №1241, который убивает независимость антикоррупционной инфраструктуры, в частности НАБУ и САП.

В ответ на это министр Франции по делам Европы заявил, что ситуацию еще можно спасти.

"Еще не поздно отказаться от этого. Мы будем очень пристально следить за этим вопросом", – заверил Хаддад.

Глава МИД Нидерландов заявил, что независимость антикоррупционных органов – это ключевое условие движения Украины в ЕС, а в МИД Швеции отметили, что новый закон "вызывает серьезную обеспокоенность относительно независимости антикоррупционных институтов Украины".

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредили Киев о том, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления.

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