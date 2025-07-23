Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова возмутилась, что в Италии отменили выступление пропутинского дирижера Валерия Гергиева.

С комментарием она выступила в среду, 23 июля, сообщает "Европейская правда".

Захарова заявила, что вокруг приезда "всемирно известного маэстро" на итальянский фестиваль "был искусственно раздут настоящий скандал".

Она пожаловалась, что в итальянских СМИ и общественном пространстве "с подачи украинских неонацистов и отдельных русофобски настроенных политиков развернулась беспрецедентная травля" Гергиева.

"Необандеровцы, проживающие в Италии, объявили о сборе подписей за отмену концерта и о намерении выкупить все билеты – не найдя, видимо, лучшего способа потратить свои деньги – для организации провокационного флешмоба с целью сорвать мероприятие. В худших традициях Майдана, который разрушил украинскую государственность и культуру, а теперь посягает и на итальянскую, предполагалось использовать автобусы для доставки неонацистских молодчиков к месту проведения концерта", – заявила Захарова.

Она заявила, что МИД РФ решительно осуждает "подобные дискриминационные попытки "отмены культуры".

Захарова по этому поводу решила процитировать слова из Священного писания: "Не давайте святыни псам и не бросайте ваших жемчужин перед свиньями, чтобы не растоптали их своими ногами и, обернувшись, не разорвали вас".

Напомним, руководство Королевского дворца Казерта в Италии в понедельник сообщило, что отменило концерт с участием российского дирижера и "друга Путина" Валерия Гергиева после значительного резонанса и протеста украинской общины

В контексте этого скандала министр культуры Алессандро Джули заявлял, что искусство должно быть свободным от цензуры, однако подчеркивал, что в случае Гергиева речь идет не об искусстве, а о пропаганде.