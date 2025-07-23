Пісторіус вимагає від США гарантій швидкої заміни Patriot після передачі Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вимагає від США твердого зобов'язання щодо швидкої заміни систем Patriot, які передадуть Україні.

Про це він сказав у інтерв’ю німецьким ЗМІ, передає Tagesschau, пише "Європейська правда".

Пісторіус заявив, що НАТО має звернутися до США і чітко дати зрозуміти американському виробнику, "що країни, які передають системи, повинні отримати нові впродовж декількох місяців".

"Це зобов'язання має бути беззаперечним", – наголосив він.

Пісторіус також повідомив, що минулого тижня провів "інтенсивні переговори з керівництвом американського виробника і домігся подальшого прискорення виробництва і поставок".

На його думку, дуже важливо, щоб Німеччина змогла виконати свої зобов'язання перед НАТО і "не було створено серйозних прогалин, які ставлять під загрозу нашу безпеку і безпеку наших союзників".

Нагадаємо, 22 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна поки не отримала підтвердження строків, коли США зможе передати Берліну системи Patriot на заміну тим, які відправлять для України.

Як відомо, Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив, що Німеччина і США досягли домовленості про надання Україні п’яти ЗРК Patriot.

За даними ЗМІ, Німеччина і США наблизились до фінальної домовленості про постачання ЗРК Patriot Україні.