Писториус требует от США гарантий быстрой замены Patriot после передачи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус требует от США твердого обязательства по быстрой замене систем Patriot, которые передадут Украине.

Об этом он сказал в интервью немецким СМИ, передает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Писториус заявил, что НАТО следует обратиться к США и четко дать понять американскому производителю, "что страны, которые передают системы, должны получить новые в течение нескольких месяцев".

"Это обязательство должно быть безоговорочным", – подчеркнул он.

Писториус также сообщил, что на прошлой неделе провел "интенсивные переговоры с руководством американского производителя и добился дальнейшего ускорения производства и поставок".

По его мнению, очень важно, чтобы Германия смогла выполнить свои обязательства перед НАТО и "не было создано серьезных пробелов, которые ставят под угрозу нашу безопасность и безопасность наших союзников".

Напомним, 22 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна пока не получила подтверждения сроков, когда США сможет передать Берлину системы Patriot на замену тем, которые отправят для Украины.

Как известно, Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил, что Германия и США достигли договоренности о предоставлении Украине пяти ЗРК Patriot.

По данным СМИ, Германия и США приблизились к финальной договоренности о поставках ЗРК Patriot Украине.