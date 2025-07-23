Охранника посольства США в Норвегии обвиняют в шпионаже

Норвежца, который работал охранником в посольстве США в Осло, обвинили в шпионаже в пользу России и Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

27-летнего мужчину обвиняют в предоставлении информации о деятельности посольства США в период с марта 2024 года по 20 ноября – дату его ареста – в обмен на оплату в евро и биткоинах.

По данным следствия, норвежец передал России и Ирану контактные данные сотрудников посольства США и их семей, дипломатические номерные знаки автомобилей, правила безопасности и список курьеров, которых использовала норвежская разведка.

В обвинительном акте прокуратура Норвегии отмечает, что мужчина совершил серьезные преступления, "особенно потому, что целью было раскрытие информации иностранному государству".

Адвокат обвиняемого заявил, что тот признает свои действия, но отвергает выдвинутые против него обвинения. В случае признания вины гражданину Норвегии грозит до 21 года тюрьмы.

Разведка Норвегии регулярно обвиняет Россию, Иран и Китай в том, что они являются самой большой угрозой для страны в плане шпионажа.

В прошлом году в стране задержали мужчину, которого подозревают в шпионской деятельности в пользу КНР.