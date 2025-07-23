В Стамбуле началась третья встреча делегаций Украины и России

Встреча украинской и российской делегаций по "мирному урегулированию" полномасштабного вторжения России в Украину началась в среду вечером в Стамбуле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Встреча между представителями Украины и России проходит в резиденции Чираган.

Ей предшествовало вступительное слово министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, по словам которого конечной целью этих переговоров является прекращение огня, что проложит путь к миру.

Украинскую переговорную команду, напомним, возглавляет уже экс-министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров. Начало переговоров с россиянами ожидается в 19-00 в Стамбуле.

Российскую делегацию традиционно возглавил помощник лидера РФ Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй – 2 июня.

Украинская сторона ранее объявила повестку дня встречи: возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовка встречи на уровне лидеров.