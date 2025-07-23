Греція нагадала македонцям, що для вступу в ЄС треба вживати нову назву країни

Міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс на зустрічі з македонським колегою Тимчо Муцунським у середу нагадав за вживання назви "Північна Македонія" та важливість цього для руху країни в ЄС.

Про це Герапетрітіс сказав на пресконференції в Афінах, повідомляє "Європейська правда".

Очільник МЗС Греції розповів, що обговорив з колегою з Північної Македонії двосторонні відносини, зокрема європейську інтеграцію останньої.

Він нагадав, що Афіни "рішуче підтримали вступ Північної Македонії до НАТО у 2020 році як повноправного члена Альянсу" та підтримують членство країни в ЄС.

"У цьому контексті дозвольте підкреслити надзвичайну важливість повного, послідовного та добросовісного виконання Преспанської угоди, зокрема використання конституційної назви країни erga omnes (з латини "щодо всіх". – Ред.)", – додав Герапетрітіс.

Як відомо, Македонія перейменувалася на Північну Македонію для того, щоб зняти заперечення Греції проти її вступу у НАТО, відповідно до Преспанської угоди 2018 року.

Греція стверджувала, що використанням назви "Македонія" Скоп'є нібито демонструє наявність територіальних претензій щодо однойменної грецької провінції. Афіни в обмін погодилися визнавати існування македонської мови і народу.

Зміна влади в Північній Македонії минулого року, внаслідок якої найвищі македонські посадовці неодноразово вживали стару назву країни, викликала протести з боку Греції.

Доходило до того, що грецька влада погрожувала блокувати шлях Північної Македонії до членства в Європейському Союзі.