Греция напомнила македонцам, чтобы для вступления в ЕС использовали новое название страны

Министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис на встрече с македонским коллегой Тимчо Муцунским в среду напомнил об использовании названия "Северная Македония" и важности этого для движения страны в ЕС.

Об этом Герапетритис сказал на пресс-конференции в Афинах, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Греции рассказал, что обсудил с коллегой из Северной Македонии двусторонние отношения, в частности европейскую интеграцию последней.

Он напомнил, что Афины "решительно поддержали вступление Северной Македонии в НАТО в 2020 году в качестве полноправного члена Альянса" и поддерживают членство страны в ЕС.

"В этом контексте позвольте подчеркнуть чрезвычайную важность полного, последовательного и добросовестного выполнения Преспанского соглашения, в частности использования конституционного названия страны erga omnes (с латыни "в отношении всех". – Ред.)", – добавил Герапетритис.

Как известно, Македония переименовалась в Северную Македонию для того, чтобы снять возражения Греции против ее вступления в НАТО, в соответствии с Преспанским соглашением 2018 года.

Греция утверждала, что использованием названия "Македония" Скопье якобы демонстрирует наличие территориальных претензий на одноименную греческую провинцию. Афины в обмен согласились признать существование македонского языка и народа.

Смена власти в Северной Македонии в прошлом году, в результате которой высшие македонские чиновники неоднократно использовали старое название страны, вызвала протесты со стороны Греции.

Доходило до того, что греческие власти угрожали заблокировать путь Северной Македонии к членству в Европейском Союзе.