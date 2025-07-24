Сенатори США застерегли Україну від підриву антикорупційного прогресу

Сенатори Джин Шахін від Демократичної партії та Ліндсі Грем від Республіканської партії висловили занепокоєння тим, що нещодавно прийнятий закон, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, підриває значну частину прогресу боротьби із корупцією.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, пише "Європейська правда".

У заяві Шахін та Грем зазначили, що з часу Революції Гідності Україна досягла значних успіхів у боротьбі з корупцією.

"Ми побоюємося, що нещодавно прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом Зеленським закон підриває значну частину цього прогресу і суперечить надзвичайному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", – заявили вони.

Сенатори наголосили, що одним з найпоширеніших аргументів на користь припинення підтримки України є те, що вона начебто була охоплена корупцією.

"Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу на цьому фронті, і закликаємо владу утриматися від будь-яких дій, що підривають цей прогрес", – закликали Шахін та Грем.

Вони висловили переконання, що як в інтересах України, так і в інтересах Сполучених Штатів – відповідати очікуванням суспільства та забезпечувати надійне державне управління, яке стане основою для економічного процвітання України та подальших американських інвестицій.

Нагадаємо, в Єврокомісії 23 липня заявили, що дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення.

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

Ввечері 23 липня Зеленський прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

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