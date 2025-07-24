Глава МЗС Литви закликав США допомогти звільнити литовців, ув’язнених у Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що звернувся до представників США з проханням допомогти звільнити литовських громадян, ув'язнених у Білорусі.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Будріс зазначив, що не буде вдаватися в подробиці, але підтвердив, що це було "найважливіше питання, яке обговорювали".

"Я почав з того, що розповів про інтереси Литви і про те, що ми хочемо зробити, щоб наші громадяни були залишені в спокої. Це те, чого ми хочемо", – заявив він.

Як нагадав литовський мовник, після угоди між США і Білоруссю в червні з в'язниць Білорусі було звільнено 14 політичних в'язнів, серед яких видатний опозиціонер Сергій Тихановський, який переїхав до Литви.

Будріс сказав, що розмовляв зі спеціальним посланником США Кітом Келлогом та іншими членами американської делегації як перед їхнім від'їздом до Білорусі, так і після їхнього повернення.

"Я не буду вдаватися в подробиці щодо намірів наших американських друзів, але ми дуже чітко висловили позицію Литви та її інтереси. Щодо наших громадян, які незаконно утримуються в Білорусі, то вони мають бути звільнені, і ми працюємо над цим", – заявив міністр.

Будріс також зазначив, що Вільнюс ще не отримав від Білорусі жодної відповіді щодо російського безпілотника "Гербера", який на початку липня вторгся в повітряний простір Литви. На думку міністра, це дуже небезпечно.

На його думку, білоруський режим повинен розуміти, "з ким має справу і які можуть бути наслідки".

"Цього разу в атаці був задіяний макет безпілотника, який мав бути просто мішенню і відстежувати систему протиповітряної оборони. Наступного разу він може нести вибухівку, або не вибухнути і впасти, або полетіти далі і завдати шкоди, і тоді ми опинимося на кривій ескалації, якої всі ми хочемо уникнути", – сказав Будріс.

21 червня Келлог прибув до Мінська та зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

На тлі візиту Келлога Білорусь випустила на свободу одного із найвідоміших білоруських політв’язнів Сергія Тихановського, який пробув за ґратами більш ніж п’яти років.